Anita Alvarado se destapó en Live contra Daniela Aránguiz: anunció querella penal y civil por “mentiras”

Anita Alvarado salió esta tarde en un Live de Instagram a desmentir y tratar de “mentirosa” a Daniela Aránguiz, luego de las acusaciones que la panelista de “Zona de estrellas” realizó en contra de ella y su hija, Angie Alvarado.

La otrora Geisha usó nuevamente las redes sociales para replicar a la exesposa de Jorge Valdivia, a quien ya le ingresó en tribunales una querella penal, y en los próximos días espera demandarla con otra querella en lo civil. Si eso fuera poco, Alvarado también confirmó que recurrirá, en una tercera instancia, a la sentencia de tribunales para conseguir que la mediática reconozca públicamente que mintió en el testimonio que dio en el programa de espectáculos de Zona Latina.

Las acciones legales buscan, según explicó Anita, que el clan Valdivia-Aránguiz también pague una millonaria suma de dinero por concepto indemnizatorio, monto que irá a “las familias de Viña del Mar” que fueron víctimas de los incendios de fines del año pasado.

Las querellas de Anita Alvarado

“Tú siempre amenazas que vas a demandar. ¡Patética! Ya te hicimos querella. ¿Esto qué significa? Escucha bien y entiende bien, ojalá que tengas una amiga que te aclare y te limpie el cerebro. Ya te pusimos querellas. El staff de mis abogados ya presentaron las primeras querellas de varias más que se vienen en estos días. ¡Estos días, no estos meses! Porque acá hay más de un responsable”, avisó Alvarado, quien aseguró que las acciones legales también están dirigidas al canal de Aránguiz.

“Porque el canal también tiene que responder en querella por lo que se dijo en el espacio, sino por lo que dijeron de mi. La pelea viene de verdad. Te voy a decir que la historia es más buena, de verdad”, aclaró.

“Sino no entiendes por querella penal por injurias y calumnias, que digas que mentiste en cada una de las cosas que dijiste. Ese día no pude verlo por estar trabajando. Tú eres una mujer malvada y todos esos deseos a mi y familia que se te devuelvan en mil hacia ti. Así lo he querido y así lo he deseado”, prosiguió una indignada Alvarado.

“Cuando dijiste que tu suegro me había depositado dinero, ni le sabía el nombre, y que tú eras testigo de las platas que me había depositado. No seas cara de raja, eso es mentira. Acá vamos a ver a la justicia maravillosa. Cuando dijiste que pagaron cinco millones de pesos a quienes extorsionaron a (Jorge) Valdivia. Estoy desmintiendo todo lo que dijiste”, enfatizó Anita, quien aseguró que si Daniela quiere “pelear” ella irá de frente en los tribunales, no como la mediática, que “anuncia querellas” y nunca las interpone.

“Si quieres pelear, peleemos, no ando con chicas. Aquí la única estúpida que cree que su gente es bonita eres tú, que lo feo lo ve como bonito. Deja de inventar. Esta mujer es una mentirosa. Además, que muestre los títulos que dice tener. ¿Ingeniera? ¿Diseñadora? Pero que no sea uno de maquillaje, muéstralo huachita, si Chile no es tonto. Niños, señoras, viejas, adultas, niñas, mi hija tenía 17 años en esa época y a los 17 años era niña. ¡Mi hija! Muchos de ustedes tienen hijos, y este (Valdivia) la embaucó. Tenemos muchos antecedentes, no voy a ser peor que tú. Te caes en querella penal o querella civil o sentencia. Elige una de las tres. Yo te recomiendo. ¡Ríndete ya! Y reconoce que es mentira todo lo que dijiste de nosotras. Y no vuelvas a decir más mentiras. Yo tengo abogados que son más perros. Ahí te llegó huachita. Chao guona. Y a la gente que habla mal de mi, me los meto en el poto”, cerró.