Blanca Lewin reveló tremendo chascarro televisivo: “En un matinal me mandaron saludos porque supuestamente estaba en la clínica...”

Blanca Lewin reveló algunos de sus secretos más íntimos y graciosos durante este fin de semana, en donde uno tiene relación con una confusión que vivió un matinal de la TV.

Según las palabras expuestas por la actriz en el espacio “cuestionario esencial’ de la Revista Sábado de El Mercurio, un programa nacional se habría tomado unos minutos para enviarle un mensaje por supuesta enfermedad.

“De todo lo dicho sobre usted, ¿qué le ha causado más gracia?”, preguntó el medio.

“En un matinal me mandaron saludos, porque supuestamente yo estaba en la clínica tras una crisis nerviosa”, respondió.

Asimismo, recordó que “Lo chistoso es que vi el saludo mientras estaba en mi trabajo, en la tele que tenían en maquillaje”.

De la misma manera, el medio le consultó sobre su peor vergüenza, a lo que respondió: “Por Twitter, sin querer, insulté a la mamá de un empleador. Nunca pierdas la oportunidad de quedarte callada”, lanzó la intérprete.

Sobre su ‘rechazo amoroso’ más doloroso, Blanca aseguró que “siempre es el más reciente”.

Asimismo, confesó que sufrió bullying durante su niñez. “Me tiraban tallas por mi nombre o por las patas flacas, pero no lo sufrí realmente. Eso sí, siempre sentí compasión por aquellos que sí lo sufrían, y me acercaba siempre a dar una mano, a conversar, a hacerles sentir que no estaban solos”, reveló.

Finalmente, Lewin reveló otros datos curiosos sobre ella, como por ejemplo: no soporta el ‘mansplaining’, su mayor vicio son los higos en otoño y las brevas en verano, le desconcentran las faltas de ortografía; y en una ocasión interpretó a la Virgen María en un pesebre en un mall.