Instinto de padre: Patricio Achurra confesó lo que haría contra abusador de Connie

Fue durante el programa “Todo por ti” de Canal 13, donde el actor Patricio Achurra le confesó a Cecilia Bolocco lo que le haría al hombre que abusó sexualmente de su hija Connie Achurra, en reiteradas ocasiones, cuando ella era una adolescente, señalando que su deseo es “sacarle la cresta”, como todo padre con sed de justicia.

En el episodio del domingo la animadora entrevistó a Connie, quien relató el traumático momento que vivió en su adolescencia por parte de un hermanastro. Situación que le provocó serios trastornos alimenticios y le impidió hablar al respecto, hasta bien avanzada edad.

Estaban sentados en la mesa, junto a Ignacio Achurra, el hermano actor y exconstituyente de Connie, cuando Bolocco quiso conocer la opinión del padre, quien se enteró hace muy poco tiempo del drama que vivió su hija, lo cual confesó le produce “rencor”.

“Incredulidad”, fue lo primero que sintió cuando su hija le contó lo que había vivido de parte de su cercano familiar. “Uno piensa en el personaje...ese infeliz, ese desgraciado fue capaz de hacer eso y dan ganas de venganza...”.

Si bien, contó que esa rabia y sentimiento de hacer justicia con las manos “se disipa durante un tiempo y después queda rencor. Yo tengo ahí un rencor guardado. Y a lo mejor, en algún momento, la vida me permite darle alguna expresión a ese rencor”, confesó de manera elegante.

“Maestro de la arquitectura”

Sin embargo, la animadora le preguntó directamente si le gustaría encontrárselo a lo que él respondió desde lo más profundo de su corazón, con todo su instinto paternal.

“(Me gustaría encontrármelo) y sacarle la cresta...Es más que comprensible que la Connie lo haya mantenido en privacidad, no deja de sorprenderme que lo haya mencionado, pero por otro lado me alegro de esto que se mantuvo como anónimo dentro de la familia, al decir que ese hermanastro, que de seguramente anda por la vida como un señor súper respetable, un maestro de la arquitectura, seguramente lo tiene en su conciencia, si es que tiene una buena conciencia tal vez no la tiene”, señaló con dolor a flor de piel.

De igual forma, destacó y valoró la valentía de su hija de hablar de la situación como una forma de sanar.

