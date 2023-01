“La verdad es que estoy muy cansado, física y mentalmente”: Young Cister se retira por un tiempo de las redes sociales

Young Cister se tomó unos minutos para sincerarse con sus fanáticos sobre su actual estado de salud, en donde aseguró que está agotado tras unas largas y éxitosas jornadas. Por esta razón, el cantante decidió alejarse de las redes sociales indefinidamente.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, el artista urbano reveló los motivos detrás de esta determinación: “Estos días he estado muy reflexivo. Estoy muy feliz y tranquilo por dentro porque he cumplido metas y sueños que me propuse, pero la verdad es que estoy muy cansado, física y mentalmente”, expresó.

Asimismo, explicó que “quisiera pasar una semana entera con mi familia y mis amigos de la infancia”.

Con respecto a sus proyectos y compromisos musicales, Esteban Cisterna aseguró que cumplirá con todos ellos.

“Estaré presentándome en los shows ya pactados del verano, marzo y los últimos de abril”, afirma en la plataforma.