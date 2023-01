Coté López le dijo “No” a la Gala de Viña: “No me quiero estresar, así que no iré”

La próxima versión de la gala del Festival de Viña, “Noche Cero”, tendrá un foco ecológico. Desde la organización invitaron a los famosos a jugar con materiales sostenibles y amigables con el medio ambiente.

Una de las invitadas al evento fue Coté López, quien confirmó esta noticia a través de sus historias de Instagram cuando fue consultada por un seguidor. Sin embargo, la gala no tendrá la presencia de la empresaria de maquillaje.

“¡Sí! Muy agradecida, pero me acabo de enterar por el diario que es con vestido reciclado y no sé qué... aunque estoy híper a favor del reciclado y cuidar el mundo, la verdad siento que es para que no se vea feo hacer la gala (por las lucas)”, sentenció.

“Falta un mes ¿de dónde saco un vestido así? no me quiero estresar, ni calentar la cabeza, así que no iré...”, concluyó Coté López.