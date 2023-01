“Le quedaban cuatro horas de vida”: El horroroso diagnóstico que tuvo Camila Stuardo cuando tenía 22 años

La modelo Camila Stuardo estuvo de invitada en el último programa de “Buenas noches a todos” de TVN. El animador del programa le preguntó sobre un complejo momento que ella vivió cuando era más joven, una trombosis que la dejó a cuatro horas de morir.

Esto sucedió cuando la comunicadora tenía 22 años de edad, en una viaje a La Serena para conocer a sus suegros, después de tres meses de pololeo con su pareja actual, “la novia cacho”, bromeó en primera instancia. Stuardo comentó que empezó a sentir una puntada, pero pensaba que era un “peito atascado”, sin embargo, el dolor subió de intensidad con el pasar de los días.

“Una mañana me desperté y no podía respirar, no podía llenar los pulmones del todo porque el dolor era infernal”, comentó Camila. Ella señaló que por la época de verano en la que se encontraban, era más difícil encontrar algún doctor que la atendiera. Un doctor le dio un mal diagnóstico señalando que tenía neumonía.

Por esto, le dio un Tramadol, lo que tapó el dolor y se comenzó a sentir mejor. Una amiga de la familia de su pololo le dijo que le suspendieran la pastilla para que supieran si efectivamente curó el malestar, o simplemente lo estaba nublando. El dolor seguía.

Ella fue de urgencia a Santiago ya que el dolor continuaba. “No tenía idea de lo que pasaba, yo caminaba pensando que podía aliviar el dolor cuando en realidad moverme era lo peor que podía hacer”, reveló Stuardo.

En la clínica le dicen que tiene un coágulo en el pulmón, que ni se moviera para ir al baño y le dijeron a sus padres “a su hija le quedaban cuatro horas de vida, el coágulo se iba al corazón o a la cabeza y no cuenta la historia”, contó.

Este episodio la hizo reflexionar sobre cómo llevaba su vida, señaló Camila Stuardo. “He aprendido a ver la vida como ‘así tenía que ser y ya’”, comentó.