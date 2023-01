¿Los sacerdotes pueden quedar poseídos?, esto reveló un experto

Siguen pasando los años y lo que antes era un completo misterio, hoy en día es la confirmación de que el demonio se pasea por el mundo tratando de dañar y hacer caer a más de uno. Muchos no creen en la existencia de este tipo de entidades en el mundo espiritual, pero experto no solo asegura que si existen, sino que los sacerdotes, a pesar de ser los enviados de Dios, tienen riesgo de no salir bien librados.

Según lo que se conoce respecto a estos sacerdotes que se dedican a esta profesión, solamente pueden ser bendecidos, o por lo menos legalmente, cuando se preparan y son avalados por la iglesia, es decir, desde Roma.

¿Los sacerdotes pueden ser poseídos?

La iglesia es muy exigente porque dicha labor puede salir muy mal tanto física como espiritualmente.

“Los exorcistas tenemos que tener un proceso, antes, durante, después, muy estricto, porque es una profesional de alto riesgo. Esto no es que ‘venga, yo le hago una sanación, yo le ayudo’, si no puede llegar el sacerdote a afectarse físicamente y espiritualmente”, aseguró el Monseñor Andrés Tirado

“Es más, se puede incorporar o posesionar un demonio o un espíritu, eso es grave porque el demonio se alimenta de la energía física y espiritual, entonces un sacerdote tiene un conocimiento, una fuerza espiritual más grande y toma esa fuerza” continuó.

“He tenido casos de sacerdotes que, desafortunadamente por un descuido, fueron a hacer una bendición, por ejemplo en la casa, hicieron unos exorcismos de la casa, pensando que era algo suave, pero la realidad es que allá se manifestó el enemigo, no estaba preparado y ese en ese enfrentamiento han quedado contaminados y eso ha sido tremendo porque después para liberarlos es terrible, muchas veces quedan con secuelas” terminó por decir.