“Me chocó”: Raquel Argandoña confesó su reacción al ver a dos escolares besándose

La imagen de dos estudiantes secundarías besándose en la vía pública no fue del gusto de la animadora de “Tal Cual”, Raquel Argandoña, quien confesó que le “chocó” ver a las jóvenes a “calugazo limpio”, relató. Esto, luego que Jordi Castell le dijera que a él y a su pareja le gusta caminar de la mano por la playa..

Si bien, sus declaraciones no fueron apoyadas en un cien por ciento por sus compañeros de programa, ella defendió que viene de otra época, cuando las parejas del mismo sexo no mostraban su amor públicamente.

“El otro día fui al supermercado, antes de que las chicas salieran del colegio, de vacaciones. Y vi a dos niñas de uniforme besándose… Me chocó”, reveló la comunicadora.

“Debo decir que me chocó porque las encontré que todavía no estaban con la sexualidad definida. Con bolsón, con mochila y todo. No sé, tenían 16, 17 años”, afirmó.

Ahí, de manera inmediata, el fotógrafo salió en defensa de las jóvenes señalando que “si se estaban besando en ese minuto, se gustaron pue. A lo mejor son cabras que tiene claro que en ese minuto quieren besarse entre ellas, cuál es el problema”, planteó.

Ahí Raquel explicó que su reclamó radica en un choque generacional. “Tienes que entender que la generación mía se acostumbró a otra cosa. Por eso te preguntaba (le dice a Jordi), tú andai de la mano, te besai en los restoranes en la boca (…) Estas estaban a calugazo limpio en el supermercado. Me chocó, dije qué lata”, complementó Argandoña.

En ese momento José Miguel Viñuela salió en su apoyo, peor aclaró que no le molesta que sean del mismo sexo, sino que es la “forma” que hace ruido, puesto que también les incomodaría ver a dos personas heterosexuales besandose apasionadamente en público, porque “hay momento y momentos”.

Sin embargo, Jordi enfatizó que “a mí me encanta que la gente, da lo mismo el sexo que tenga y da lo mismo el sexo que tenga con la que anda, se tomen de la mano y salgan a la calle. Eso es parte de convivir, y eso es parte un poco del mundo. Si te molesta, te das vuelta para el otro lado”, remató.