“Me perdonaron y he perdonado”: La sincera respuesta de Coté López acerca de las infidelidades

La influencer Coté López dedicó unos momentos de su tarde para responder a las preguntas de sus seguidores de Instagram. Esta actividad es frecuente en la actividad de María José, quien siempre responde las diversas consultas con total sinceridad.

Una de sus seguidoras le contó que le habían sido infiel y le consultó si es que ella perdonaría una infidelidad. Esto suscitó una honesta respuesta de parte de López, “Me perdonaron y he perdonado infidelidad. Lo más fácil y empoderado sería decirte ‘no JAMÁS’, pero la verdad hay que ver el ¿por qué? ¿en qué circunstancias?”, contó.

“Obvio si me engaña más de una vez con la misma mujer, seguramente no lo hubiera perdonado porque hubiera significado que le gustó o que tenían una relación. No justifico ninguna infidelidad ¡ojo!, pero es súper simple para las personas decir ‘NO, no lo perdones’, hay que estar en los pantalones”, prosiguió la empresaria.

“Yo siempre creo que uno tiene que hacer lo que le haga feliz, así que instamiga si tu corazón te dice que se merece una oportunidad, que lo superarán y serán aún más felices juntos entonces hazlo. Pero ojo, una segunda oportunidad está ok, pero una tercera es no quererte y respetarte”, concluyó.