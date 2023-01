“No sabes el orgullo que me da”: Daniel Fuenzalida escribió tierno mensaje para el cumpleaños de su hija

Ayer hubo celebración en la casa de Daniel Fuenzalida, ya que su hija Ignacia cumplió 21 años. El querido locutor de radio escribió un cariñoso mensaje en su cuenta de Instagram, para entregarle sus buenos deseos a su retoña.

“¡Y llegaron los 21! No sabes el orgullo que me da en lo que te has convertido mi niña linda, mi Ignacia. Una mujer increíble que para mí siempre serás mi niña y mi luz”, comenzó el próximo jurado del Festival de Viña del Mar.

“Solo pido que seas feliz y que, de acá en adelante, todas las decisiones que tengas que tomar hazlas con convicción. Si te equivocas, no importa se intenta de nuevo, pero que cada decisión se realizada con todo. Si resulta estaré a tu lado para celebrar, si no resulta ¡estaré a tu lado para levantarnos!”, continuó el exHuevo.

“Se feliz mi amor y disfruta la vida, te amo igual y más que hace 21 años. Feliz cumpleaños mi Ignacia”, terminó el tierno mensaje que publicó el exconductor de “Me Late”.