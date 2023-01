Que el mundo del trap se prepare: Fanny Cuevas prepara con todo el lanzamiento de su nueva canción

A mediados del año pasado, la exchica reality Fanny Cuevas lanzó su carrera como cantante de trap, lo que no dejó a sus seguidores indiferentes. Ayer, la artista promocionó su nuevo tema “Su boquita”, el cual se estrenará prontamente en todas las plataformas digitales.

“Tú me encantas de pies a cabeza, quítame la ropa dentro de la pieza, si tú me gustas, baby me interesa. Yo soy tu morena, soy tu princesa”, recita la canción en el adelanto compartido por Cuevas.

“Está entero wenooo el temita así que vayan a escucharlo y apoyarnos”, escribió la exchica reality en la descripción del video que subió en su cuenta de Instagram.

Fanny Cuevas se hizo conocida tras participar del reality “Mundos Opuestos”, que fue transmitido durante 2012. Este reality fue sumamente exitoso, siendo uno de los programas más vistos dentro del género. La exvendedora ambulante destacó dentro de las participantes por su fuerte personalidad y sus habilidades físicas.

Cuevas llegó a ser finalista del espacio, quedando en segundo lugar. Al año siguiente, en la segunda versión del programa, Fanny ingresó al espacio terminando siendo la ganadora del reality. Actualmente, tiene un emprendimiento “Tiendita de FAA”, donde trae distintos productos del extranjero.