Actor Felipe Contreras lamenta homicidio de comisario Valdés: lo ayudó en su rol en teleserie

“Han sido días tristes”, inicia el sentido mensaje el actor Felipe Contreras en una de sus historias de su cuenta de Instagram, según consigna Página 7.

Felipe lamentó el fallecimiento de Daniel Valdés, comisario de la Policía de Investigaciones, a quien conocía personalmente.

“Asesinaron a un compañero con el que crecí en el colegio. Hace mucho que no nos veíamos, hace mucho que no sabía de él, pero con solo llamarlo tuvo la mejor voluntad para ayudarme en el rol que me toca interpretar en este momento”, señala el actor.

Ayuda en creación de personaje de ficción

Es necesario recordar que Felipe Contreras interpreta actualmente al detective Ignacio Absacal en “Juego de Ilusiones”, que Mega estrenó esta semana.

“Sé que, al igual que a mí, ayudaba a muchos otros de diferentes maneras y con el mismo espíritu”, añadió acerca del difunto detective.

Historia de Instagram de Felipe Contreras

“Te despido Daniel, recordando la impresión que me dejaste de nobleza y servicio con el que llevabas tu profesión. Un gran abrazo al cielo, espero todo sea mejor allá”, manifestó para cerrar su emotivo mensaje.

El medio citado pudo confirmar con el intérprete que, efectivamente, se trata de Daniel Valdés, funcionario de la PDI víctima de homicidio a balazos el pasado martes en la comuna de La Cisterna.

El actor, de todos modos, declinó respetuosamente referirse al tema consultado por Página 7.