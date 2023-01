Casi se nos va precioso: Sergio Rojas tenía orden detención por no asistir a audiencia

Una impactante noticia entregó Sergio Rojas a sus seguidores cuando informó en su cuenta de Instagram que estaba en Tribunales porque tenía una orden de detención en su contra. Esto se dio ya que el periodista no asistió ayer a la audiencia que tenía por la demanda que puso Gisella Gallardo en su contra, por lo que se dictaminó una orden de detención. Sin embargo, él afirmó que no fue notificado.

Sergio habló con Publimetro sobre los hechos ocurridos en estos movidos días, “ayer en la tarde el abogado que lleva mi causa de Iván Núñez, me comunicó que se había hecho una audiencia el día de ayer, pero por mi caso de Gisella Gallardo, y justo a él le había tocado estar en esa audiencia, en el fondo oficiar como mi abogado defensor”, señaló.

Gracias a las casualidades de la vida, el abogado que defiende a Sergio en otra causa estuvo presente en la audiencia y presenció lo ocurrido. “El magistrado dicta orden de detención porque entiendo que sí estaba allí Gisella y pide orden de detención eh porque yo no me había presentado. El abogado se opone a esta medida, pero, aún así, el magistrado la dictamina”, agregó.

El abogado habló con Sergio y le entregó el contacto del abogado que le entrega la defensoría pública, quien le recomendó al periodista que se presente de forma voluntaria a primera hora en Tribunales y cuente que no fue notificado.

“Se decía que esta notificación se le habría entregado a un trabajador en mi casa, en mi domicilio. A mis manos nunca me llegó la notificación, por eso es que no asistí a la audiencia el día de ayer”, aclaró el comunicador. Rojas afirmó que dentro del juzgado, el juez intentó realizar la audiencia ahí mismo, pero Gallardo no se habría podido presentar.

“Por lo tanto el Tribunal decidió dar nuevas fechas para febrero y nueva hora. En el fondo yo estoy notificado personalmente y entiendo que Gisela también, por lo tanto ese día sí o sí tendríamos que vernos las caras y sería una audiencia de conciliación porque entiendo que Gisela estaría dispuesta digamos a no continuar con esta acción judicial a cambio de algunas condicionantes”, reveló el comunicador.

“Por otro lado, yo como periodista, ejerzo todo mi derecho de informar y es lo que siempre se ha realizado en los programas que yo he trabajado”, sentenció el periodista, quien afirmó que si llegaran a juicio mostrará todas las pruebas que demuestran la veracidad de sus dichos.

A través de su cuenta de Instagram, Sergio Rojas fue mucho más ácido, tal como lo caracteriza. “Por Santa Sara mientras estamos llenos de portonazos, rojos, asaltos, muertes; la esposa de Pinilla no encuentra nada mejor que usar la justicia por sentirse atacada. El supuesto delito: hablar de los malos comportamientos de su marido y cómo ha actuado ella frente a estos. Ciertamente el mundo al revés”, escribió.

“En fin, si piensan que con esto podrán callar nuestro live, están muy equivocados porque para relaciones públicas, ya hay muchos periodistas y programas. No es el caso de nuestro live de todos los domingos a las 21.00″, continuó Rojas.

“Así que a todas las Gisellas, Calimas, Mojojos, Pinilla, Natys solo invitarlas cordialmente a vernos. Si no quieren que hablemos de ustedes, entonces no anden ventilando sus vidas privadas en redes sociales o programas pagados. He dicho y si me voy preso traigan comida jajajjajjajajjaj a brishhhharrr!!!!!!”, terminó Sergio Rojas.