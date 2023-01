La tía Helhue ni enferma se olvida de sus amigos: Abogada mostró los arreglos de su piscina

Lamentablemente, la tía Helhue sigue sintiéndose como el ajo, incluso dijo que se siente peor que antes. Sin embargo, no se olvida de sus amigos de Instagram, e hizo un video para mostrar el avance de los arreglos de su piscina y contar cómo ha progresado su enfermedad.

“Amigos les quiero contar que la tía Helhue está peor que el lunes, peor que ayer, peor que hoy día, peor que todos los días. Me siento pésimo (...) anoche no me quedaba dormida hueones, saben a qué hora me quedé dormida, a las 7:15 de la mañana y dormí hasta las 9:15. Dormí dos horas, la tos no me deja”, contó cansada la abogada.

“Por cierto, les voy a contar que la tía Helhue no está fumando, hoy día en la tarde no he fumado nada, en la mañana fumé un cigarro de urgida y no fumé más. Yo creo que voy a dejar de fumar, pero el cigarro no es lo que me tiene cag***, es esta bronquitis de mierda con neumonía que me vino el 24 de diciembre”, afirmó.

La tía aprovechó la instancia para mostrar cómo va su piscina, la cual ya tiene listo los cimientos del sector del bar, el cual estará junto a las sillas en la piscina para sentarse a tomar mientras se refresca en el agua. Alrededor de la piscina, habían diversas figuras que adornaban la piscina, incluido su colección de patitos blancos.

Ella le contó a sus amigos dónde estará ubicado el techo y los pilares que lo sujetarán. De igual forma, ya sabe dónde va a dejar el frigobar para guardar el copete y mantenerlos helados.