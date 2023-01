“No me cabe duda que algún hijo de perr... tiró un cigarrillo”: Paty Maldonado está preocupada por los incendios en Curacaví

Paty Maldonado se refirió al incendio forestal que afectó a Curacaví, en donde asegura que está preocupada puesto que queda cerca de su domicilio.

Cabe recordar que durante la jornada del miércoles 19 de enero, la Senapred declaró Alerta Roja en la comuna tras los siniestros.

En este contexto, es donde la panelista de TV+ aseguró que el incendio fue provocado por culpa de los vecinos que no mantienen limpias sus viviendas y la suciedad podría ser el combustible que ocasiona el desastre.

“Llevo años viviendo aquí en un sector muy bonito pero muy cochino. Se venden las parcelas y nadie sabe a quién se venden. Hay parcelas que están abandonadas, lo he explicado muchas veces. Empieza a llegar gente que no limpia sus parcelas, no cortan las ramas que se cruzan con los cables, no cortan la maleza, lleno de mierd...”, explicó Paty Maldonado durante la última transmisión de “Las Indomables”.

“Hoy día, si ustedes hubieran estado acá y hubieran visto el incendio que todavía está, y que ligerito van a escuchar como pasan los helicópteros, se mueren. Se mueren de susto. Además corre viento y el viento empieza a ser mucho más grande. Todavía está la Conaf, los Bomberos, Carabineros”, contó.

Sobre el culpable, la comunicadora comentó que: “No me cabe duda que algún hijo de perr... tiró un cigarrillo por el auto y se prendió la maleza, vuelvo a repetir, por culpa de los propietarios”.

Finalmente, aseguró que los vecinos del sector “tienen dinero para limpiar. Me vas a creer que tiene pinos secos, eso es un polvorín. En qué cabeza cabe no sacar eso si tú tienes los medios. No solamente nos vamos a quemar nosotros, tú también te vas a quemar pero no hay caso. Le explicas a la buena... cómo vas a estar todos los días peleando con los cabeza de músculo.”, concluyó Maldonado.