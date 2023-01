“Cada vez que estoy acá me da una pena terrible irme”: Maite Solabarrieta se despide de Chile para volver a Estados Unidos

La hija de Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta, Maite Solabarrieta, viajó a Olmué para acompañar a su madre en la noche inaugural del Festival del Huaso de Olmué. Esto antes de viajar a Estados Unidos este sábado 21 de enero.

Maite tiene que regresar a Grigolandia debido a que tiene que retomar sus estudios universitarios. “Voy a cumplir ahora mi tercer año. Lo he pasado bien, es una experiencia, es distinto, es muy lindo, me encanta”, señaló la deportista al medio TiempoX.

“Quiero disfrutar lo que me queda de mi etapa universitaria. Estoy estudiando biología, me gustaría tirarme a la escuela de medicina”, agregó Maite sobre sus estudios.

De igual forma, la deportista habló sobre un posible futuro en el voleibol profesional. “A mí me encantaría, pero sé que es muy difícil. Es un deporte que es muy profesional, hay ciertas características físicas que yo, por ahí, no las tengo porque soy media baja, pero a mi me encantaría”, señaló.

Dejar a su familia y amistades atrás para continuar con su formación académica, no es algo fácil para Maite. “Me gustaría volver a Chile en algún momento, a mí me encanta Chile y me encanta venir de vacaciones. Cada vez que estoy acá me da una pena terrible irme, así mal”, aseguró.