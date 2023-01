“Darwin, ese camión se va a hundir...ay no sé cómo agarramos tanto vuelo”: primer viaje de familia a Chiloé la rompe en TikTok

Una familia viajó por primera vez a Chiloé y una de las miembros entró en desesperación a interior del auto, que iba con destino a subir a la barcaza, para cruzar el Canal de Chacao.

“Darwin me duele la guata, Darwin no huei po, se tenía que consultar, no seguir”, se escucha decir a una desesperada mujer, cuando veía que el auto en el que se transportaba iba directo a la embarcación, donde ya había otros vehículos e incluso camiones.

“Ese camión se va a hundir, ay no sé cómo agarramos tanto vuelo”, se escucha decir a la mujer, que reprende al conductor...a Darwin, que hace caso omiso a lo que su compañera le dice.

“Es preocupante lo tuyo Darwin, no caímos nosotros ahí”, seguía diciendo la mujer.

Ya arriba de la embarcación, la mujer insistía: “¡Me duele la guata, conch...! No sé qué hicimos, Dios mío, no entiendo”.

Las reacciones

“Me gustaría tener la paciencia de Darwin jajajaj”; “Jajaja menos mal no entraron de los últimos y quedaron al borde de la rampa”; “necesito un Darwin en mi vida”, son algunos de los comentarios.