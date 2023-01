Mano dura: Mujer denunció a su propia hija que andaba robando durante despacho de “Contigo en la mañana”

Juan Pablo Queraltó se dirigió con el equipo de “Contigo en la mañana” a Cartagena. Durante el móvil, una mujer irrumpió el despacho para entregar un angustiante llamado de advertencia a los veraneantes: su hija estaba robando en la localidad.

“Yo tengo una hija que anda rodando por acá con su pareja y que andan robando, a mí me robaron, así que, tengan cuidado. Lamentablemente es mi hija, así que tengan cuidado. Tengo que hacerlo”, señaló la mujer. Ella contó que su hija es de Antofagasta, tiene 28 años, es baja, de pelo rojo y con trenzas.

“A mí me robaron en la casa, yo los recibí para cuidarlos con la droga, y resulta que fue peor porque me robaron a mí”, contó. La madre aseguró que los dos eran profesionales y cada uno tenía un hijo.

“En el Juzgado la llevaron a Los Andes para que se recuperara, y resulta que se arrancaron y fue peor”, agregó.

La señora afirmó que los vio en la Plaza de Puente, por lo que Queraltó le preguntó si le ha dicho a su hija que lo que está haciendo no corresponde, la madre respondió que no alcanzó porque se arrancó.

“Por eso quiero decirles que tengan cuidado porque venden cosas, a mí me vendieron un galón de gas de 15, una tele plasma y unas herramientas de mi esposo”, advirtió a las personas que adquirieron productos de la pareja.

“Estas cosas me dan pena porque los mismos familiares, a mí me llaman, me dicen que tenga cuidado y que me van a hacer una demanda. No es culpa mía, fue culpa de ustedes porque la criaron mal, a mí me la quitaron, tenía tres meses cuando el papá me la quitó”, señaló la mujer, quien fue a buscar a su hija al norte, pero afirmaron que no quisieron entregársela.