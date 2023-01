“Traidor, vendepatria, asqueroso, no tiene educación”: Paty Maldonado barrió el piso con Diego Schalper

En la última transmisión de “Las Indomables”, Paty Maldonado arremetió sin ningún filtro en contra de Diego Schalper tras polémico video viralizado en las redes sociales.

Cabe destacar que la panelista de “Tal Cual” siempre se toma el tiempo para estar al día con todas las informaciones de la contingencia nacional, entre esto los registros de la Cámara de Diputados y las Comisiones.

En este contexto, es donde la comunicadora opinó sobre la burla que realizó el diputado de Renovación Nacional a su compañera de Congreso, Sara Concha.

Acá te dejamos el registro de este momento entre Schalper y Concha:

Maldonado no dejó pasar esta actitud de Schalper y comentó: “No solamente este individuo es un hijo de pu... sino que además es un roto de mierd... Él puede tener todos los apellidos que quiera, pero esto de tener buena educación no te lo da el colegio, se enseña en la casa. ¿Y cómo se enseña? Con padres decentes, con padres honorables. No estamos hablando de plata, de opulencia, estamos hablando de gente sana, buena, transparente”, comenzó su descargo.

Asimismo, comentó que no entiende cómo no hay organizaciones que defiendan a la diputada cristiana y lamentó la pasividad que han tomado las entidades.

“Aquí no hay esa educación porque ese hombre se está riendo no solamente de esa evangélica, se está riendo de una mujer. Ahora es cuando tienen que salir las saco de bolas, ineptas, fracasadas, flojas de mierd..., a sacarle la cresta. ¿Por qué no salen a defender a esa mujer si ese tipo se está riendo? ¿Dónde están metidas por una mujer que no ha hecho nada y que hablaba tranquilamente?”, lanzó.

“Señor Schalper, le voy a decir algo”

Posteriormente, la excantante le mandó unas fuertes palabras al parlamentario: “Señor Schalper, le voy a decir algo: la vida da muchas vueltas, no te lo puedes imaginar. Hoy estamos aquí en el penthouse y mañana no te das cuando caes al subterráneo”, aclaró.

“Eres un pobre y triste ser humano. La vida da muchas vueltas... A Schalper se la van a cobrar y se la van a seguir cobrando. Ojalá que nunca más en su vida vuelva a ocupar un puesto público. Traidor, vendepatria, asqueroso, no tiene educación. Prefiero a un comunista de frente que no va a cambiar, a ese hueo... le prefiero”, concluyó Paty Maldonado.