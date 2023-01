“Yo me siento vetado en la televisión”: Turrón entregó una potente declaración en el matinal de Chilevisión

Los despachos de los matinales son siempre espacios impredecibles, en donde todo puede pasar. El periodista Juan Pablo Queraltó de “Contigo en la mañana” se encontró en las calles de Cartagena con un comediante que se presentó en el Festival de Viña del Mar, el “Turrón”.

Él señaló que sigue sintiendo el cariño de la gente, lo que se evidenció en las diversas personas que se acercaron durante el despacho para saludarlo. De igual forma, contó que se encuentra con eventos donde muestra su comedia.

JP le preguntó cómo se encuentra él, una actualización sobre su vida, y el comediante comentó sobre su delicado estado de salud. “Me operaron el 20 de diciembre. Me dio un infarto al miocardio agudo y estoy con el 80 por ciento del corazón irreversible”, señaló.

“Tengo el 20 por ciento bueno, pero siempre hacia arriba. Salí el 3 de enero. Tengo que portarme bien. No fumo ni tomo”, afirmó “Turrón”.

Acerca de su trabajo televisivo, el comediante señaló que lo invitaron a “Pasapalabra”, pero terminó no yendo. “No sé qué pasa, yo me siento vetado en la televisión, por eso con mi colega no nos llaman a ningún lado”, terminó.