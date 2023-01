Al parecer lo reconsideró: Coté López confirmó que asistirá a la Gala de Viña

Los posibles asistentes a la Gala del Festival de Viña ha sido un tema en los últimos días, después de que se anunció la temática de dicho evento. Esto tendría complicada a muchas de las personas que fueron invitadas a la fecha debido a la poca anticipación y el tipo de trajes que se esperan.

La Gala buscará recalcar y darle cabida a la moda sustentable, lo que significa vestidos hechos de material reciclado, vestidos que ya fueron utilizados o puedan servir para otra ocasión, no uno que solo tenga vida únicamente para la fecha.

Coté López habría reconsiderado su negativa a la gala, después de que le explicaron mejor la temática del evento. “Hablé con la chica de la gala que me explicó que en el fondo le dieron una vuelta a la gala para que sea más austera y que podría ser un vestido que yo haya usado o uno de mi mamá”, comentó a LUN.

“Ahí lo encontré más razonable, porque si me lo dicen con tres meses de antelación busco una persona y me hago un vestido con tapitas, pero si me lo dice en menos de un mes prefería no estresarme y no ir, que fue lo que pensé”, agregó.

En sus historias de Instagram, el día de ayer la empresaria de maquillaje fue consultada si finalmente irá a la Gala de Viña, por lo que ella dijo que sí lo haría. Ahora solo queda esperar cómo Coté López nos va a sorprender en el evento del importante certamen.