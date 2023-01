“Habla más de ustedes que de mí”: Carlos Zárate barrió con enjambre de haters que lo criticaron por su acento y apariencia

El conocido periodista de Canal 13, Carlos Zárate Valenzuela no se quedó callado tras recibir una ola de críticas a su cobertura de las protestas en Perú.

Lo acusaron de ser “ultraizquierdista” y además le hicieron comentarios xenófobos por su supuesto origen extranjero, lo cual es completamente falso. Como si fuera poco, también criticaron su apariencia física, tal como consigna La Cuarta,

“Este gordito periodista colombiano, cada vez más subido por el chorro, ideológico marxista ultra izquierdista. ¿Qué hace acá, en un país que no es su país de cuna? Perfectamente, en su Colombia, lo recibiría con brazos abiertos, su amigo Pietro” (sic), escribió la usuaria de Twitter Claudia Alejandra, una de tantos que hicieron casi las mimas desubicadas impresiones en Twitter.

“Ridículo es...”

El tema es que Zárate es nacido y criado en Chile y por lo mismo respondió a sus haters fuerte y claro: “Varias precisiones. Este país es mi país de cuna. A Colombia voy cuando quiero. Y el presidente de Colombia es Gustavo Petro. Lamento sus calificativos ultrasezgados”.

En otro tuit, Zárate descargó contra otro que criticaba su “acento” y su trabajo periodístico: “Ridículo es que usted objete el acento que he tenido toda mi vida. Más ridículo aún que me dé lecciones porque no escucha lo que usted quiere escuchar”.

“Que lástima para usted que yo sea chileno de nacimiento. Y tener la educación necesaria para responder con fundamento y no con insultos. Eso habla de usted y su calidad humana. No de la mía”, le dijo a otro ciber hater.

“Gracias a todos aquellos que sin seguirme dedican tiempo a insultarme. Pueden disfrutarlo porque tengo mi conciencia tranquila y por que sé que no le debo nada a nadie. Y también unas palabras para los enjambres que insultan, habla más de ustedes que de mí”, posteó al final el comunicador, que decidió poner “candado” a su cuenta de Twitter.

