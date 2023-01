“Quiero estar en paz y relajada”: Vale Roth confirma que no asistirá a la Gala del Festival de Viña

Hace solamente unos días que Valentina Roth confirmó que fue invitada junto a su pareja, Miguel de la Fuente, a ser parte de la alfombra roja de la Gala del Festival de Viña del Mar 2023. Sin embargo, y a pesar de que muchos de sus seguidores la querían ver en la Ciudad Jardín, la exchica “Calle 7″ decidió bajarse del evento.

Así lo confirmó a través de su cuenta de Instagram, en donde anteriormente había comentado su posible look: “Sería un pantaloncito y algo que pueda mostrar la guata porque para esa semana estaré con mi embarazo súper avanzado”, fueron las palabras de la hija de Rodolfo Roth.

No obstante, este domingo contó que cambió de opinión tras responder a una consulta de sus seguidores en la famosa cajita de preguntas.

“Yo sé que me voy a estresar”, argumentó sobre su decisión.

“A mí me invitaron a la gala y me invitaron con pareja, con Miguel. Pero al final ayer decidí que no voy a ir porque le había hablado a cuatro diseñadores, algunos me dejaron el visto. Y no me quiero estresar porque tengo que estar preocupada de verme bien y hacer un buen vestuario y embarazada es como que no. La verdad yo quiero estar lo más en paz y relajada en este embarazo y yo sé que me voy a estresar en eso”, explicó.

Asimismo, Valentina lanzó una primicia: reveló la fecha que se llevará a cabo el evento: “Era el 17 de febrero la gala y yo estoy de cumpleaños el 18 y la idea era pasarlo siempre en Pucón, entonces yo me voy allá a pasarlo. Pero obvio estoy muy agradecida de la invitación, pero no iré”.

Según dio a entender, sus seguidores no recibieron la noticia de la mejor manera, puesto que querían ver a Vale junto a su pololo y su hijo paseando por la alfombra roja.

“Yo cuando tomo una decisión de no ir a algo, no voy, la mayoría de las veces no cambio de opinión. Tienen que entender que quiero estar en paz y tranquila”, finalizó.