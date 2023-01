Hermano menor de Gabriel Boric se unió al veganismo: “Es más fácil y delicioso de lo que uno cree”

En su nueva campaña Enero Vegano, Veganuary, organización mundial que promueve el veganismo e invita a las personas a probar la alimentación vegana durante el primer mes del año -entregando consejos, recetas y recursos a través de 31 correos electrónicos a todos sus participantes- sigue sumando apoyo de diferentes personalidades chilenas y del mundo.

Este año, Tomás Boric Font, geógrafo y hermano menor del presidente Gabriel Boric, se unió al desafío y está probando la alimentación basada en plantas por los múltiples beneficios que conlleva, entre ellos, los que se relacionan al medioambiente, considerando que su impacto es menor que el de otras industrias.

“Creo que el veganismo es lo más consecuente cuando se habla de querer cambiar el mundo para mejor en relación a la alimentación”, comenta, y agrega que, “siempre he pensado que los cambios son colectivos por eso muchas veces el veganismo no me convencía tanto ya que lo veía más como un propósito personal. Hoy en día, considerando en cómo el cambio de alimentación y producción de alimentos puede aportar a sobrellevar la crisis climática es que hace a uno replantearse que esto no es solo personal sino un activismo político colectivo que puede mejorar al mundo”.

Su cariño y respeto por los animales también es algo que destaca en Tomás. Hace siete años, el menor de los hermanos Boric adoptó a Brownie, quien desde ese momento es parte de la familia Boric Font y, además, se convirtió en el primer perro presidencial. Actualmente, a través de su cuenta de Instagram, Brownie promueve la tenencia responsable y otros temas relacionados a las mascotas.

“Es más fácil y delicioso de lo que uno cree”

En sus primeras semanas probando el veganismo, Tomás Boric comenta que es más fácil y delicioso de lo que uno cree, “sin embargo, existen brechas territoriales, de información y de acceso a los alimentos, importantes”. Por ello, recomienda tomarse el tiempo necesario para aprender, y sobre todo recordar que “está bien fallar, fallarás muchas veces, lo importante es la convicción y cuando estés preparado o preparada, te acostumbrarás”.

Dentro de sus preparaciones veganas durante estas primeras semanas de enero, destaca los champiñones rellenos de champiñón, aliñados con merquén, sal, pimienta, “o lo que encuentres. Es increíble”, asegura.