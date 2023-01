Babero para la actriz: Magdalena Max Neef orgullosa con título de profesora de su hija

Magdalena Max Neef vive un muy bonito momento de orgullo al ver titularse en la universidad a una de sus hijas. Para celebrarlo y felicitarla, la actriz compartió una tierna publicación en su cuenta de Instagram.

Se trata de un video con el momento académico en el frontis de la Facultad de Educación con postales y música de fondo, acompañado de un amoroso texto hacia Elisa por la obtención de su título de profesora.

“Qué afortunados van a ser lxs niñxs”

“Felicitaciones mi niñita preciosa!!Mi Eli @eli_bennettm defendió ayer su tesis y aprobó con 6.6. Ella estaba muy nerviosa y yo no podía estar más tranquila porque sé mejor que ella de todo lo que es capaz. Qué afortunados van a ser lxs niñxs que te tengan de profesora, porque no sólo van a aprender si no que se van a entretener, porque tu vocación y creatividad no te permiten el aburrimiento”, inició el mensaje.

“Tu sala va a estar siempre llena de color, de risas, de juego y aprendizaje. Cuando tenías 3 años grabé un video en el cual decías que querías ser profesora, nunca cambiaste de idea. Me siento tan orgullosa, porque sé que donde estés vas a marcar la diferencia”, expresó la intérprete.

“Mi Chombolina, deseo que este camino que elegiste hace tanto tiempo te llene de alegría y realización y acuérdate que siempre voy a estar ahí para acompañarte, ayudarte a inventar un cuento, grabar un video para tu clase o simplemente escucharte. Te quiero hasta el sol”, concluyó el enternecedor saludo.

Revisa la publicación