Carla Ballero desclasificó “fórmula secreta” que le ofrecieron para triunfar en TV

“Viví una situación que me molestó mucho”, con esa frase Carla Ballero reveló un polémico episodio que le tocó vivir cuando trabajaba en el programa Venga Conmigo de Canal, cuando le recomendaron involucrarse sexualmente con gente de la industria para “llegar lejos” en televisión, desclasificó en “Buenas noches a todos”.

“Estábamos grabando en Valparaíso para el Venga Conmigo y me dicen Carla si tu quieres llegar lejos... como lo típico que dicen....vas a llegar super lejos”, señaló en relación a intimar con gente poderosa relacionada al mundo de la actuación.

La “sugerencia” dejó en una pieza a la hermana del chico reality Álvaro Ballero, quien desde ese momento decidió dar un paso al costado en el sórdido mundo televisivo.

“Lo encontré rasca”

“Me estai hueveando...esto es broma...” respondió Carla al comentario y producto de ello dijo “nunca más, tuve un corte total con la televisión, seguí estudiando mi carrera”, recordó, revelando que tampoco sabía si quería ser actriz, menos, bajo esas condiciones.

“A mí me molestó, lo encontré rasca, mal educado, que lata que era verdad (...) Pero más allá de eso no me impacta, o sea, al final cada uno hace lo que quiere con su vida y no juzgo. El tema es que a mí me provocó una situación”, recalcó.

De igual forma, dejó en claro que la TV no era algo que le quitaba el sueño.

“Yo nunca tuve anhelo por la tele, a mí jamás me ha movido nada. Para mí la televisión es mi trabajo y muy bien, lo he tenido toda mi vida, me he comprado mis departamentos, mis casas, he sido súper ordenada, pero lo que motiva mi vida es mi corazón, mis hijos, muy lejos de la televisión”, indicó Ballero.