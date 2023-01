“Fácil, barata, Naya candidata”: La influencer se propuso como candidata para ser la soberana del Festival de Viña

Naya Fácil vuelve a ser el centro de la noticia tras dar a conocer sus intenciones de ser candidata a reina de la nueva edición del Festival de Viña del Mar 2023.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer reveló su nuevo eslogan y cuál sería la recompensa para todos los periodistas que decidan votar por ella.

“Ya, ¿Cómo era nuestro lema? Fácil, barata, Naya candidata”, partió diciendo. Además, pidió que le vendieran entradas para asistir al evento del verano.

“¿Dónde me postulo? No me he postulado oficialmente, pero tal vez pronto”, agregó Naya Fácil, quien confesó que algunos de sus seguidores le prometieron brindarle todo su apoyo, pero no son los “facilines” quienes deciden sino la prensa.

“Gracias por el apoyo, me están diciendo dónde votar y eso… No me he postulado, quería, pero nadie me apadrinó, no sé por qué la gente tiene miedo, soy chica decente si me lo piden”, recalcó.

¿Cómo se celebra?

Es costumbre que las candidatas a la soberanía de la Ciudad Jardín ofrezcan algunas cosas a la prensa para ganar su voto, algo que Naya parece tener bastante presente.

“A todos los que voten por mí, me voy a sacar unas buenas ‘michenayas’”, prometió de entrada.

Posteriormente, dio más detalles de esta propuesta: “Me rajo con un asado, unos pasajes para que se vayan donde quieran y un año de chelas gratis, te cachai… broma”, agregó Naya Fácil y luego confirmó que haría un “parcelazo” para los periodistas.