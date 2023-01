“Hay varias cosas que son culpables de la muerte”: Paty Maldonado analizó el caso de Tomasito y aseguró que muchas cosas no cuadran

Siguen saliendo nuevos antecedentes sobre el caso Tomasito, estas marcadas por la ampliación de la querella contra el tío abuelo del menor.

En este contexto, es donde Paty Maldonado se tomó unos minutos para analizar algunas aristas del caso y dar a conocer sus teorías: “A mí me parece que detrás de todo esto hay algo extraño. Yo no puedo entender que se haya dado un diagnóstico tan apresurado respecto a la muerte de este niño. No lo puedo entender”, partió diciendo la opinóloga sobre el niño asesinado en Caripilun.

“¿De qué murió? Si no murió de inanición y dicen que encontraron señales de que había sido violentado, alguien lo mató. ¿Quién lo mató? Aquí hay una serie de cosas que no me calzan”, dijo en la última transmisión de Las Indomables.

Asimismo, apuntó directamente a uno de los involucrados: “Por ejemplo, no me calza que el tío abuelo haya ido a ver una bruja para que le dijera donde... no entiendo esa hue..., porque tú podís ser muy ignorante, pero no vas a ir donde una bruja si tú eres el culpable, si tú lo dejaste ahí donde estaba. Tenís que llamar a la familia y correr donde la familia”.

“Ahora aplican querella contra el tío abuelo por abandono con causal de muerte. ¿Ahora? Si todos sabemos que el primer culpable, sea inocente o no (del crimen), es él. Primero, porque no puedes dejar solo, sentado, a un niño de 3 años. Hay que ser tarado. Entonces, el primer culpable de la muerte de este niño es el tío abuelo”, enfatizó.

Por otra parte, la panelista de TV+ explicó que “cuando un niño es tan chiquito, tú tienes que andar detrás de ellos. Los niños tan chicos no tienen eso del temor a las cosas”.

“¿Qué es lo que tiene que hacer una mamá? (...) Yo no dejaría que mi hijo de 3 años salga con nadie a buscar animales. Se puede resbalar, le puede pasar un animal por encima.... ¡No puede ser! Entonces hay varias cosas que son culpables de la muerte de ese niño”, sentenció la Maldo.