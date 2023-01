Hombre de 79 años se lució con su estado físico tras clavado: Se tiró de espaldas desde un roquerío

Un caballero de 79 años se lució con un clavado desde una gran altura en la playa de Miami, ubicada en el río Santa Rosa de Calamuchita, dentro de la región de Córdoba en Argentina. Este video se hizo viral en Tik Tok debido a la gran hazaña del adulto mayor.

El hombre identificado como Alberto Frascaroli, tal como lo consigo La Cuarta, se le ve escalando un gran roquerío mientras es visto por una gran cantidad de personas que se estaban bañando en la playa del río.

Los espectadores lo alentaban a la distancia, gritando: “abuelo, la, la, la, la”. Una vez llegada a la cima, el hombre se dio una vuelta de espaldas, cayendo al agua y ganando el aplauso de la multitud que estaba observando.

El arquitecto dio una entrevista en exclusiva a La Voz, donde contó que lleva alrededor de 1.200 saltos y afirmó que realiza esta actividad dos veces por semana.

El adulto mayor reveló que es sumamente activo, a sus 79 años corre cuatro kilómetros dos veces por semana, además practica yoga y gimnasia. “Para mí es realmente un placer tirarme, y además lo uso como incentivo para hacer gimnasia y estar en buen estado”, señaló.

“También es muy bueno mentalmente. A medida que va pasando el tiempo, yo no voy tirándome cada vez peor, sino que parece que me estoy tirando cada vez mejor. No sé hasta cuándo, pero yo voy a seguir”, afirmó Alberto Frascaroli.