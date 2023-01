Magdalena Müller tras desubicados comentarios sobre su físico: “No tengo por qué ser la flaca para que me vaya bien”

Magdalena Müller analizó su carrera en televisión y las malas críticas que ha recibido a lo largo de su carrera como actriz.

En este contexto, la intérprete reveló que muchas personas han lanzado desatinados comentarios sobre su físico y cómo pudo enfrentar ese mal momento.

“En el Área Dramática es difícil ver en el equipo técnico alguna mujer (…) Hay todavía un sesgo. Tenemos directoras mujeres, pero siguen siendo minoría”, indicó en la conversación con Revista Ya.

Asimismo, reveló su profunda admiración por alguien que logró romper estos esquemas, la directora Quena Rencoret. “Ella quebró un estándar machista siendo muy joven, y se mantuvo como la mejor”, destacó.

El machismo en la industria chilena

Por otra parte, Magdalena enfatizó que el machismo se cuela en la imagen de las mujeres, y esto lo vivió en primera persona tras recibir fuertes críticas sobre sus cambios de peso cuando tuvo que interpretar a Yoyita en la teleserie de TVN “Somos los Carmona” (2013).

“Yo cuido mi cuerpo porque trabajo con mi imagen, y por salud, pero no voy a tener el cuerpo ideal que quiere la tele a costa de enfermarme. No me ha hecho sentido nunca”, aclaró.

“No diría que me discriminan, porque siempre he tenido trabajo, pero lo noto en los papeles y en el público. La gente es muy cariñosa conmigo, pero el comentario que más me hacen es ‘usted se ve más gordita en la tele’”, recordó.

La exchica “Amango” confesó que siempre le decían cosas de ese estilo y que “le chocaba”. Asimismo, admitió que intentó ser rebelde ante las críticas: “No tengo por qué ser la flaca para que me vaya bien”, aseveró.

“Tomé ese discurso como defensa, porque me sentí atacada, pero también porque sentí rabia. Hoy se habla mucho del body positive y me encanta, pero todavía se queda mucho en el discurso”, sentenció.