“Mi peor experiencia en Chile”: Joven gringo contó la historia de cuando lo echaron de una cancha pública

La personalidad de redes sociales, Gringo_ql, publicó un video en su cuenta de Tik Tok para contar la peor experiencia que ha tenido en nuestro país. El nativo de Estados Unidos, Tristan Denholm, señaló que llevaba unos pocos días en Chile cuando vivió una desagradable situación.

“Esta fue mi primera vez en Chile y no sabía nada de español”, comenzó. De acuerdo a él, la cancha estaba enrejada, pero los niños ingresaban a través de un hoyo en la raja, así que decidió hacer lo mismo para patinar con su skate.

“Yo estaba patinando súper tranquilito y esta señora me dijo que tenía que salir”, señaló. En el video que publicó se observa a la señora acercándose al joven, quien gritaba “¡Tienes que salir, no te hagas el tonto, sí entiendes! ¡Afuera!”.

“Ella quería quitar mi skate y me quitó el agua”, señaló el joven. El esposo se sumó y le empezó a gritar diversas groserías. “Me dijo tantas groserías y no entendí nada. Pero ahora entiendo todo”, agregó Tristan.

Finalmente, señaló que las personas le tiraron una roca en la cabeza. “No me olvido de la roca que me tiraste a mi cabeza. Es súper grande, chiquillos, no pequeño. Llamé a los pacos, pero no hicieron ni una huea. No me ayudaron nada”, contó.