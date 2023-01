“No se pongan mala onda”: Fran García- Huidobro se queja contra algunos seguidores

Fran García- Huidobro se encuentra descansando de año laboral en vacaciones en República Dominicana y ha compartido parte de su recorrido a través de su cuenta de Instagram.

No obstante, la jurado de “Yo Soy” aprovechó sus historias de la red social para realizar un profundo descargo luego de la gran cantidad de mensajes que le han enviado sus fans, cansada de algunos seguidores.

“Ya, porfa’, no se enojen si no les contesto a todos. No me han subido mucho los seguidores así que me imagino que vieron mis stories anteriores. Ya les conté dónde estoy, les mostré mi pieza porque estaban muy interesados en saber”, inicio solicitando la animadora.

“Hay gente súper agresiva”

En este sentido, añadió: “Si subo un libro es porque me gusta, si fuera malo no se los recomendaría. Si el hotel fuera malo, no se los recomendaría. Pero también hay gente súper agresiva”.

“‘¿Por qué no mostrai’ el traje de baño?’, ‘¿Y por qué no mostrai’ la playa?’ y ‘muestra lo que hay para comer’. Y no, no se trata de eso”, se quejó la Fran.

“Comparto todo lo que puedo, pero tampoco estoy haciendo un reality acá. Entonces… entiéndanme, no se pongan mala onda”, pidió a algunos seguidores.

Posteriormente, en otra historia, la “Dama de Hierro” hizo un mea culpa por haber subido tanto contenido respecto a sus vacaciones. Etiquetó en la publicación la cuenta del hotel donde se aloja en el país dominicano y llamó a sus seguidores a visitar la página web para más información.

Finalmente, Fran anunció que mañana iría con otro reporte a través de la red social.