Se hizo viral: Perrita de Concepción enloquece al ver llegar a su dueño tras largo viaje

Un tierno video se hizo viral en Instagram, en donde se aprecia a una perrita observando la llegada de su amo y emocionándose completamente. Esto sucedió en el Aeropuerto Carriel Sur en Concepción, donde Malvita estaba a la espera de la llegada de su dueño Oliver Romero.

El hombre se encontraba trabajando como garzón en un hotel de Torres de Paine, de acuerdo a lo informado por el medio Sabes. El video que tiene como canción Sparks de Coldplay, actualmente tiene casi 300 mil reproducciones y llegando a los mil comentarios, y se publicó en la cuenta de la perrita.

El video muestra a la perrita viendo de lejos a su amo, y una vez que lo identificó por completo corre hacia él, demostrando su completa emoción y felicidad ante su llegada. La pareja de Oliver, Ani Castillo, señaló que ella junto a su pareja dieron hogar a Malvita durante la pandemia.

“A Oliver se le dio la oportunidad de trabajar de garzón durante el verano de 2021. Volvió a irse en septiembre y volvió en noviembre”, señaló. Ella afirmó que durante esos meses, la perrita lo extrañó demasiado a la lejanía.

“No está acostumbrada a estar sola. De hecho mientras Oliver estaba en el sur y yo acá en Concepción trabajando, le puse una cámara para poder ver qué hacía. Así me di cuenta que dormía todo el día en el canasto donde había ropa de su papá”, contó.

“Incluso la llevé a la veterinaria pensando que estaba enferma. Pero no, era pena por no tener a su humano. Es más, no podía ni nombrarlo porque ella lo buscaba”, agregó Castillo.