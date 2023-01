“Yo del dinero de la rifa no he tocado nada”: Naya Fácil aclaró los rumores y pidió disculpas públicas a los participantes

El término de venta de los números de la rifa de Naya Fácil llegó a su fin el 31 de diciembre, pero todavía no existe ni un ganador. A casi un mes de la fecha, la influencer se pronunció acerca de los problemas que han rodeado a la rifa y a aclarar la información falsa que se dispersó sobre ella.

A través de un live de Instagram, ella recitó el comunicado que escribió acerca de su rifa, partiendo afirmando que la gente que está esparciendo noticias falsas sobre ella, no son parte de su equipo ni han comprado números.

“Esta es la primera rifa que he realizado en mi vida de una propiedad, y sin asesoría legal, por eso han habido muchos errores de mi parte”, comentó. Naya señaló que en las bases legales se tenía estipulado que el 28 de noviembre de 2022 era la fecha del fin de la venta de números, pero como no se vendieron todos, se aplazó 45 días más, lo que hubiese sido el 9 de enero de este año.

Sin embargo, la venta de números se cerró el 31 de diciembre del año pasado, debido a que el precio de la página superó lo esperado, llegando a costar alrededor de 10 millones de pesos por tres meses. Actualmente, el sitio web de la rifa señala que está suspendido por no pago.

El plazo final para la realización de la rifa, en donde se conocería en vivo a los ganadores, está estipulado para el 27 de febrero, tal como Naya señaló que se encuentra dentro de las bases legales.

En enero se contactó con notarios para poder tirar la rifa, “cuando encontré notario -aquí viene la parte importante y fundamental-, sin preguntarle a él, yo de la emoción publiqué automática una fecha de la rifa, que sería en vivo, la segunda semana de enero”, contó.

“De lo cual, yo me arrepiento porque fue una irresponsabilidad gigante, sin yo estar segura de las fechas y sin consultarlo legalmente ni con la abogada, ni con el notario, ni con el contador; fue una decisión propia. No respeté las fechas de las bases que salían estipuladas en la página web”, continuó.

Naya señaló que cuando se reunió con la notario y la abogada le señalaron que “había salido una ley que todas las rifas de las propiedades deben pagar impuesto por la Ley de Impuestos, obligatoriamente. Información la cual yo ignoraba, me comienzan a explicar que debo regular mi rifa ya que es un rifa de valor alto”.

La influencer afirmó que ha estado haciendo los trámites legales durante este mes para que ni ella ni los ganadores se vean afectados posteriormente, y recordó que todavía está dentro de los plazos estipulados en las bases de su rifa.

“Quiero pedir disculpas públicas a todos los participantes por haber faltado a mi palabra por la emoción y darles una fecha que no era, eso fue totalmente irresponsabilidad mía por no consultarlo. Hablé en ese momento por la ansiedad de lanzarla y desde la ignorancia”, expresó Naya.

“Quería lanzarla lo antes posible, pero jamás consulté legalmente. Mi abogada, notaria y contador me están ayudando para hacerla lo más pronto posible”, agregó.

Acerca de la información falsa que se ha esparcido sobre ella, que se ha gastado el dinero de la rifa sin haber entregado los premios. “Yo del dinero de la rifa no he tocado nada, hasta pagar los impuestos correspondientes. Después de entregar legalmente el departamento y todos los premios, yo recién recibiré el dinero que me corresponde”, aseguró la influencer.

“Qué triste tener que contarles tantos detalles solo por personas mal intencionadas y tienen problemas hacia mi persona y se aprovechan de situaciones para inventar y hacerles creer algo que no es verdadero”, sentenció Naya Fácil.