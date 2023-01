Cristián Sánchez comparte dulce video de su hija Gracia causando risa y ternura en Instagram

Cristián Sánchez es un papá muy cariñoso y con orgullo de sus retoños. Así queda en claro al visitar su cuenta de Instagram, donde comparte publicaciones acerca de sus hijos Gracia y Facundo.

En efecto, los videos de ellos tienden a causar mucha ternura, pero también risas dado que los pequeños, frutos de su matrimonio con Diana Bolocco, poseen una personalidad muy especial.

Un registro reciente es un video de Gracia, en el mismo lugar y situación, después de un día de playa, pero en diferentes años de edad de la niña.

La misma dulzura y picardía

De esta forma, se aprecia cuánto ha crecido desde la primera grabación y que la familia veranea siempre en el mismo balneario.

En la tierna secuencia audiovisual se ve a Gracia con traje de baño cantando “vamos a la playa, oh oh oh oooh, qué aburrido, oh, oh, oh, oooh”.

“La Gracia y su evolución… ¡cómo crece! Diferentes años, la misma dulzura y picardía”, escribió el papá en la leyenda de la publicación.

La mamá de Gracia y esposa del animador reacción con un “la amo” y un corazón.

Por su parte, Millaray Viera comentó “¡Me muerooooo! ¡Qué video más lindo!”, mientras que Marcela Vacarezza escribió “Exquisita”.

En tanto, Michelle Adams, quien trabajó con Diana Bolocco en “Mucho Gusto”, le dedicó las siguientes palabras: “Hermosa como siempre… qué lindos recuerdos va a tener de toda su niñez”.

Revisa el tierno video