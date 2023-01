“No estoy para cahuines, lo voy a solucionar de manera legal": Naya Fácil anunció demanda en contra de presuntos hostigadores

Naya Fácil ya no está para aguantar más malos tratos y después de los descargos de ayer, en los cuales se notaba muy afectada, decidió tomar acciones legales en contra de las personas que la llevan hostigando hace meses, según la influencer.

A través de sus historias, informó que había ido a la PDI para solucionar este problema de manera legal. “Yo no estoy para cahuines, ni nada de eso, yo lo voy a solucionar de manera legal; traje todas las pruebas, mensajes que he recibido, audios durante estos dos meses de estas personas”, afirmó.

“Acá no tiene que ver mi rifa, esto va mucho más allá de lo que ustedes creen y voy a llegar hasta las últimas consecuencias”, agregó. Naya señaló que está lista para enfrentar este largo proceso que se le viene, tal como se lo advirtieron.

“Para que nadie más pase lo que están haciendo estas personas. Que estas dos personas le quieran hacer la mente diciendo que ‘no hostigamos a la Naya’. Entonces por qué suben mi número de teléfono, por qué pasan subiendo fotos mías, por qué hablan de mi apellido, por qué hablan de mi físico”, cuestionó enojada la influencer.

“Chiquillos, esto hace dos meses. Ustedes no han escuchado los audios que tengo, pero como fui a hacer la demanda me recomendaron no subir absolutamente nada”, aseguró ya que no quiere prestar este material para avivar el cahuín. Naya señaló que busca un tipo de indemnización por los malos ratos y que no conoce personalmente a las personas involucradas.

Historias de Naya Fácil Fuente: Instagram