¿Se roban el oro y ahora a Pedro Pascal?: medio europeo aseguró que el actor no tendría sus raíces en Chile

Pedro Pascal vuelve a ser tendencia en las redes sociales, esto luego de que un medio español aseguró que el actor chileno no tiene sus raíces en nuestro país.

“Pedro Pascal, el actor con raíces españolas, que triunfa con “The Last of Us”, fue el titular del periodico europeo “Hola.com”, palabras que no dejaron muy contentos a los fanáticos del protagonista de “The Last of Us”.

A raíz de esta situación, miles de usuarios de Twitter decidieron arremeter en contra del medio español a través de memes y frases que expresaron su descontento con la información falsa.

“Se roban el oro, se roban los premios del Grammy Latino y ahora a Pedro Pascal que es chileno? DETENTE ESPAÑA”, “¡Tomen Españoles! Pedro Pascal es chileno y nos quiere más”, “ni Piqué se atrevió a tanto”; fueron algunos de los descargos.

Acá te dejamos los mejores:

Se roban el oro, se roban los premios del Grammy Latino y ahora a Pedro Pascal que es chileno? DETENTE ESPAÑA pic.twitter.com/IFZGN5tDpA — Sebastián (@bombachaya_) January 25, 2023

españa no se aburre de robarle a latinoamérica — 𝓟𝓲𝓽𝓮𝓻 🔰 (@freakyfly_) January 25, 2023

Tomen Españoles!! Pedro Pascal es chileno y nos quiere más https://t.co/FHZF0cglzW pic.twitter.com/Rb1K6GTKs6 — José 🅰️cevedo 🅰️renas 🌳🐟🇨🇱 (@acevedo_arenas) January 25, 2023

Se adueñaron del oro y ahora de Pedro Pascal???, Se pasaron pa ordinarios, ni Pique se atrevió a tanto — Andrés González 🇨🇱 (@Andres_gon88) January 26, 2023

pedro pascal, el actor CHILENO que triunfa — javi ♡’s sofi (@nirislvly) January 26, 2023

Sus raíces españolas: pic.twitter.com/TM5hnJXS1J — Da lo mismo (@Pelao_Kurdo) January 25, 2023