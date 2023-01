“Me va a tender la mano”: Paty Cofré dio una esperanzadora actualización en su lucha por una jubilación digna

La comediante Paty Cofré hizo noticia hace unos meses por su lamentable situación con el dinero de su jubilación, por el cual ha estado luchando por años. Durante su participación pasada en “Podemos Hablar”, la actriz entregó detalles sobre su pelea.

“Yo estoy peleando mi jubilación desde la primera vez que la señora Michelle (Bachelet) fue presidenta y hasta ahora no me han pescado ni pal’ hueve… y resulta que siempre es ‘rechazada’”, reveló.

“Yo todos los meses iba a pagar mi cartola, todos los meses por 10 años, y después me salen con que no, que yo no tengo derechos. Me bloqueé, me tiran pal’ lado y me agarran pal’ chuleteo”, agregó.

“Se abrió una ventanita”

Debido a esta situación, en su llegada en el capítulo del jueves de “PH”, el animador Jean Philippe Cretton le preguntó si existía alguna novedad sobre su caso, “¿Se ha ganado algo o estamos en las mismas?”, le consultó.

“Gracias a Dios, hace unos días se abrió una ventanita. Hay una persona que me va a tender la mano”, respondió Cofré. “Eso me lo confirmó hoy día, me llamó por teléfono. No conozco a la señora que me va a ayudar, así que en la semana nos vamos a juntar y me va a conversar sobre cómo lo va a hacer. Estoy muy feliz”, terminó.

Revisa el capítulo aquí