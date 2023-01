Naya Fácil arremetió en contra de Latife Soto tras predicción: “Yo pensaba que esta señora era ‘the real’”

El día de ayer, Naya Fácil se enteró que la reconocida tarotista chilena, Latife Soto, la estaba pelando y hablando sobre los problemas que ha tenido con su rifa. La mentalista habló con FM Dos y señaló que se ve mucha oscuridad en este tema y que probablemente se va a necesitar fiscalización.

En pleno supermercado, la influencer se dirigió a sus “facilines” para expresar su descontento con esta situación y su decepción con Latife. “Alguien que te ve las energías, que te ve todo este tema, y se presta para shows. Chiquillos, yo confiaba caleta en esto y lo he dicho, años que lo vengo diciendo, a mí no me lean las cartas sin mi consentimiento”, señaló Naya, quien no quiere que otras personas indaguen en sus energías ni sus portales.

“Uno tiene sus portales, cuando a ti te leen las cartas esa gente abre tus portales y esos portales no se pueden volver a cerrar, así funciona el tema de las energías. Esos portales quedan abiertos para que entre el bien o el mal y me da mucha lata chiquillos porque yo pensaba que esta señora era ‘the real’”, agregó.

La influencer señaló que en diciembre cuando se sentía desganada y mal energéticamente, le escribió a Latife para hacerse una limpieza, pero nunca le respondió, lo que terminó agradeciendo Naya.

“En fin, a partir de este momento yo dejo de creer en la gente que hace limpiezas al menos acá de Santiago. Chiquillos, si ustedes alguna vez se quieren hacer una limpieza, vayan donde la gente del sur, allá te hacen la ‘the real’ limpieza, y no lo hacen por fama, o porque hablen de ella”, sentenció.

Sin embargo, al cabo de un rato, Naya se tomó la situación con humor y le mandó un mensaje a Latife: “Ya que me está leyendo las cartas, que me diga mejor cuándo voy a encontrar pareja porque estoy tan sola (risas) qué aproveche de decirme eso, para ver si es verdad o no”.