“¡Por fin tenemos fecha y se acabó la espera!”: Naya Fácil dio a conocer la fecha del sorteo de su rifa

La rifa de Naya Fácil ha sido tema de conversación y especulaciones en las redes sociales, debido a que una vez que terminó la venta de los números, reinó el silencio. La influencer seguía subiendo historias diariamente, e incluso señaló una fecha tentativa, la cual sería durante la segunda semana de enero, pero nada ocurrió.

El martes pasado, realizó un comunicado en vivo sobre el estado de la rifa y admitió su culpa en el retraso de esta. “Cuando encontré notario -aquí viene la parte importante y fundamental-, sin preguntarle a él, yo de la emoción publiqué automática una fecha de la rifa, que sería en vivo, la segunda semana de enero”, contó.

“De lo cual, yo me arrepiento porque fue una irresponsabilidad gigante, sin yo estar segura de las fechas y sin consultarlo legalmente ni con la abogada, ni con el notario, ni con el contador; fue una decisión propia. No respeté las fechas de las bases que salían estipuladas en la página web”, continuó.

Naya señaló que cuando se reunió con la notario y la abogada le señalaron que “había salido una ley que todas las rifas de las propiedades deben pagar impuesto por la Ley de Impuestos, obligatoriamente. Información la cual yo ignoraba, me comienzan a explicar que debo regular mi rifa ya que es un rifa de valor alto”.

¡Ya hay fecha y hora para la rifa de Naya!

Sin embargo, la situación cambió y ayer le comunicó a sus “facilines”, y a todas las personas que compraron un número, que el sorteo de la rifa se va a realizar el próximo 14 de febrero a las 18 horas por la cuenta dedicaba a la rifa.

La influencer subió una historia en notaría y señaló que “el día de hoy les tengo una información súper importante y buena que darle, me encuentro acá en la notaría junto a mi abogada y junto a la notario, quienes estarán presente el día del lanzamiento de la rifa”.

“Por fin tenemos fecha y se acabó la espera. Solo quedan días semanitas porque ese día a las 18 de la tarde sacaremos a los ganaderos de ese departamento, de ese autito, de esa moto”, agregó.

Una vez que salió de la reunión, se subió a un auto y demostró su emoción ante esta noticia. “Estoy tan feliz ya se acabó la espera y el trámite, creo que yo estoy más feliz que ustedes. Estoy nerviosa, ahora sí que me llegaron los nervios porque ya tenemos la hora. Ya tengo todo listo, solo tengo que confirmar lo de la tómbola, recuerden que el sorteo es por la tómbola”, contó.

Naya Fácil agregó que su sorteo de rifa no tendrá números que vayan al agua, tal como usualmente se hace. Esto significa que los primeros números que salgan, corresponderán a los números ganadores. De igual forma, aseguró que no es necesario que todos vean el live, si es que no pueden, ya que se les contactará si es que se llevaron el premio.