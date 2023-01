“Iba a cualquier lado y estaban ahí afuera”: Vale Roth recordó su pasado televisivo en el apogeo de la farándula

Valentina Roth fue una de las figuras más polémicas a comienzos de la década de 10′s, pero atrás están esos tiempos y la gimnasta se destaca por el cariño que le tiene la gente y sus historias de Instagram, seguidas por muchas personas.

Un seguidor le preguntó a Roth sobre cuál fue su peor error televisivo, algo que no haría hoy día. Por esto, la exchica reality respondió que “ustedes no cachan, a mí me seguían para todos lados, esto no es broma. Existían cinco programas de farándula, yo salía a un bar a tomar, iba a cualquier lado y estaban ahí afuera”.

“Fue mala cuea no ma’”

Ella apeló a sus seguidores preguntándole si es que ellos no se mandaban embarradas o tenían una vida perfecta, el problema es que sus errores eran televisados.

Vale Roth confesó que cometió más errores después de su paso por la televisión. “De hecho me mandé más cag** después de que se terminaran los programas de farándula, pero menos mal no existían”, contó entre risas.

“Fue mala cuea no ma’, hacía hueas de pendejas, lo distinto de mi vida es que a mí me seguían todo el día: mañana, tarde y noche”, terminó la futura madre.