No se achicó: Senador Bianchi responde preguntas sexuales en historias de Instagram

Las anónimas preguntas de Instagram llegaron hasta el Congreso, puesto que el senador independiente Karim Bianchi se lució con sus respuestas, ante las atrevidas consultas recibidas en su red social, la mayoría de alta connotación sexual, como si era bien dotado o es de enviar imágenes desnudo, consignó La Cuarta.

“Estás bien dotado...”; “¿Haces tríos?”; “¿Mandas nudes?”; “Senador, métamela”; “¿Te darías un besito con otro tipo?”; “Soy diputada de otro partido pero me tiene caliente”, fueron parte de los mensajes que recibió el representante de Magallanes.

Lo llamativo, fueron sus honorables respuestas que jugaron con la ironía, sin escandalizarse.

“¿Mandas nudes?: Subscríbete a mi only fans”, “Cuánto le mide?: El amor es infinito”; “Mijito, porque no me lleva preso pa que se coma un choripán: Soy vegetariano”, “Dónde me anoto para ser de las amigas: En mi agenda”, “Top tres minas ricas del Congreso?: Me pueden denunciar son graves”, “Senador métamela: Estamos legislando al respecto”, “Haz tenido tríos sexuales?: Creo que cuartetos”.

“Pelao voltereta”

Pero no todas fueron preguntas de tipo triple x, también le consultaron sobre Giorgio Jackson, a quien definió como “Pelao voltereta”, y sobre el Presidente Gabriel Boric “un tipo con mucha suerte”, sentenció.

La aplicación NGL (Not Gonna Lie) se ha popularizado en Instagram en las últimas semanas, donde los usuarios responden en sus historias los comentarios y preguntas que sus seguidores envían de manera anónima.