Teresita Reyes sufre fuerte caída en estacionamiento y termina en la clínica

Teresita Reyes contó el accidente que sufrió hace unos días, por el cual fue a parar a la clínica, en un video para sus seguidores en su cuenta de Instagram.

Según relató en el registro- que fue un live que posteriormente subió como publicación-, la querida actriz chilena se cayó de bruces tras concluir una rutinaria visita al dentista.

“Los he extrañado mucho, no he hecho muchas cosas en vivo porque me saqué la contumelia. Miren, esto es lo que queda, aquí están los puntos”, comenzó el relato y evidenció las consecuencias del hecho.

“Fue atroz, con sangre, con cuática”

“Salí de la clínica dental así con la cara, muy hinchada. Cruzo, llamo a mi hija y le digo que voy a ir al Tavelli, para que nos juntáramos ahí”, añadió.

“Entonces estacioné mi auto en el Registro Civil de Ñuñoa, un enorme estacionamiento. Voy toda regia, saludando… y me saco la conche…”, prosiguió la narración.

La intérprete aseguró que “fue atroz, con sangre, con cuática, toda la gente ayudándome… fue un desastre”.

Producto de la caída, debió acudir obligadamente a la urgencia. “Mi hija me vio entrar, entera machucada, con sangre, la ropa manchada”, confesó.

De acuerdo con el relato de Teresita, si bien estuvo menos de una hora en el centro médico, de todos modos se sometió a escáner, radiografías y hasta una cirugía de nariz, luego de que se le incrustaran los lentes.

“Pido la cuenta, ahí morí. Casi un millón de pesos por tres cuartos de hora”, comentó con buen sentido del humor.

Revisa el registro