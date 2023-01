A un mes de su muerte, viuda de Pelé escribió una carta ‘para las lágrimas’

Increíblemente, ya ha pasado un mes de la muerte de O’ Rei’ Pelé. Márcia Aoki viuda del exfutbolista, publicó una carta emotiva que publicó a través de la cuenta de Twitter de Pelé en la que además de despedirse del tres veces campeón del Mundial, agradeció en su nombre a todos los seguidores que han hecho del duelo, un poco más sencillo de llevar.

Aoki es la tercera esposa del brasileño, con quien se casó en 2016, aprovechó que se cumplió un mes del fallecimiento del Rey, para desahogarse y agradecer a las personas que lo han homenajeado por su gran carrera como futbolista y su increíble forma de ser.

La emotiva carta:

Algunas de las palabras con las que empezó Márcia fue la nostalgia de despedirse de una persona con la que compartió muchos momentos durante los diez años en los que sostuvieron una relación sentimental, desde el noviazgo hasta su matrimonio.

“Dar adiós a quien amo y acostumbrarme a no tener a mi lado a la razón de mi vida, su amor repleto de cariño, su humor único y su complicidad exigirá un tiempo (...) A pesar de saber que este es un destino inevitable para todos, la constatación de que este momento me llegó a mí es el sentimiento de un espacio vacío, de ausencia, que me presiona el pecho”

Aoki, en medio de todo, agradeció:

Ella escribió la carta abierta porque va dirigida a todos los fanáticos, tanto del Santos como del fútbol en general, que le han ayudado a que el dolor de su ausencia no sea tan fuerte.

“Hay también otro sentimiento, de fuerte agradecimiento, por poder dividir mi dolor con todo el mundo. Recibimos millones de mensajes de afecto y solidaridad, que llenaron de confort y paz nuestros corazones” escribió.

A continuación la carta completa: