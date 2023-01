“Con el cu... que tengo me sobra amor propio”: Daniela Aránguiz respondió a haters que criticaron su polémico “bikinazo” hot

“¿Cual es la necesidad de mostrarse tanto?. como si se estuviera ofreciendo al mejor postor”, “trabaja mejor”, le postearon algunos haters a Daniela Aránguiz que esta tarde publicó un video donde aparece liviana de ropa mostrpandose en bikini mientras capea las altas temperaturas de este verano chileno.

Mientras Luis Mateucci, con quien la han relacionado en más de una oportunidad, le posteaba unas llamitas ardientes, algunas de sus seguidoras no hicieron más que criticarla al decirle que mejor se ponga a trabajar.

Por lo mismo, la ex del Mago Valdivia no dudó en responder: “Con el cu... que tengo me sobra amor propio y sí trabajo todos los días”, cosa que obviamente recibió miles de respuestas de todo tipo, como una usuaria que fue más directa y le contestó: “Pero que triste que midas el amor propio por ‘el culo que tienes’, el amor propio es mucho más que eso amor”,

Sin duda el posteo de Daniela Aránguiz no pasó desapercibido para nadie, ya que a esta hora acumula más de 17 mil likes y miles de comentarios a favor y en contra.