“Estoy acá disfrutando por primera vez en mi vida”: Helhue Sukni inauguró su nueva piscina con particular reflexión

Helhue Sukni reapareció en sus redes sociales para contar su día a sus seguidores, en donde les mostró su renovada piscina.

A través de su cuenta de Instagram, la abogada disfrutó de una calurosa tarde de verano en el agua, en donde le contó a sus fanáticos lo estresante que ha sido su vida profesional.

“Ha vuelto la tía Helhue a ser ella. ¿Quién es la tía Helhue? Aquella que celebra la vida con champagne”, partió contando junto a un cigarro y una copa de champagne.

Posteriormente, aclaró que ya se encuentra muy bien de salud y superó los complejos resfriados que la acomplejaban a inicios de este año.

En ese momento, Helhue lanzó la siguiente confesión: “Estoy acá disfrutando por primera vez en mi vida (...) es primera vez que está disfrutando de su piscina en un día de semana, primera vez”, aseguró la profesional.

“Yo soy tan psicópata que yo en la semana ando vestida de abogada, arreglada, con vestido, quintada, ando de punta en blanco. Y no me baño en la piscina, aunque hayan 40º de grados de calor y haga el calor que sea, la tía Helhue no se baña porque tiene que trabajar”, explicó.

Sin embargo, hoy quiso cambiar su rutina porque “en la mañana me levanté tarde y no me bañé. Me eche desodorante, perfume, me lave la chasquilla con jabón, me amarre el pelo e hice una audiencia”, confesó.

Segundos después, Helhue quiso enseñarles a sus seguidores una clase de “swimming” (nadar) y mostró distintas técnicas. Aunque, ocurrió un pequeño chascarro puesto que le entró agua por la nariz.

“Primer día en la semana de mi vida que ocupo mi piscina, pero ¿sabes qué hue…? Voy a empezar mi piscina todos los días”, concluyó.