¿Se nos casa?: Aseguran que Camila Vallejo dará el sí con Abel Zicavo en las próximas semanas

La ministra Vocera de Gobierno Camila Vallejo se nos casa. Así lo dio a conocer el diario La Tercera, quien de manera escueta informó en su papel impreso que la secretaria de Estado dará el sí en las proximas semanas junto a su pareja de hace siete años, Abel Zicavo, músico de la banda Plumas.

Según informó el medio, la ceremonia y celebración de la boda se realizará a mitad de febrero cuando Vallejo esté de vacaciones.

“Camila Vallejo tiene previsto tomarse la segunda semana de febrero, Por esos días, según fuentes del PC, la secretaria de Estado tendría planificado casarse con su pareja, el músico Abel Zicavo. Para subrogarla, dicen en Palacio, aún no está claro si la subsecretaria Valeska Naranjo hará de vocera de verano o si será la propia ministra Tohá la que emita los pronunciamientos por parte de La Moneda”, indicaron.

Más detalles del matrimonio no se dieron a conocer, aunque se podría esperar una variopinta lista de invitados, compuesta por músicos como Denise Rosenthal y su cuñado Camilo Zicavo, quien integraba el grupo La Moral Distraída con Abel. Además, jóvenes de la política y otros más veteranos del Partido Comunista. Incluso, el mismo Presidente Gabriel Boric quien estará de vacaciones hasta el 16 de febrero, junto a su pareja Irina Karamanos.

“No sé cómo lo hace”

Tiempo atrás, la propia ministra se refirió a su vida sentimental, señalando que “Yo ya vivo en pareja (...) Yo tengo un buen compañero, que entiende perfectamente mis horarios, mis jornadas”.

Abel también tuvo palabras para su futura esposa, señalando que “hay cosas que han cambiado su forma, pero no ha mermado, porque la Cami es de esas personas que puede ver en una película, después va al cumpleaños de un amigo, y al otro día en la mañana se despierta, corre siete kilómetros, se va a trabajar otras ocho horas, llega a casa y tiene siete seminarios. Yo no soy de esa gente y no sé cómo lo hace”, señaló.

,