Viñuela opina enfáticamente sobre cobertura de allanamiento a casa de Tonka Tomicic

Este martes se dio a conocer que la PDI allanó la casa de Tonka Tomicic y su marido Marco Antonio López, diligencia enmarcada en el “caso relojes vip robados”, en el cual la pareja de la animadora está siendo investigado. Sobre la cobertura mediática de este hecho, José Miguel Viñuela opinó en el live de su cuenta de Instagram.

Al inicio de la transmisión del programa “Desde mi cocina con la Nené”, el animador entregó un enfático mensaje con respecto a lo que se ha comentado en los medios sobre el allanamiento.

“Me imagino que ya vieron todo lo que pasó en la mañana. Hemos estado al tanto del allanamiento a la casa de la Tonka Tomicic. Es que eso ha sido material hoy día en todos los canales de televisión, salvo en TVN, que solidarizaron con Canal 13 y decidieron no cubrirlo”, inició sus palabras Viñuela.

En este sentido, señaló que “quiero tocar un tema que me parece importante antes de que nos metamos en la cocina”.

Sobre la presunción de inocencia

“Sigo creyendo que las personas son inocentes hasta que la justicia determine lo contrario, porque de repente uno ha sentenciado personas, cuando hay una plena investigación, y no sabemos todavía si Parived es culpable o no, o si la Tonka tiene o no responsabilidad, se está haciendo una investigación”, opinó el animador.

A continuación, afirmó que “cuando la justicia determine quién es el culpable, tendrá una sentencia y ahí podremos hablar a calzón quitado”.

“Pero uno no puede empezar a hablar sin saber”, manifestó Viñuela. “Dejemos que la justicia haga lo suyo”, añadió tajante, para luego seguir con el live.

Durante esta jornada se han dado a conocer nuevos detalles acerca de la diligencia judicial en la casa de Tonka. Además de la vivienda de la conductora, la Fiscalía también emitió orden de allanar varios otros domicilios y locales en el marco de la investigación.

