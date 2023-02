“Me han dicho y me dirán de todo”: Natalia Valdebenito se refirió a los comentarios sobre su rutina

El pasado domingo, la comediante Natalia Valdebenito tuvo una participación especial en la entrega de los Premios Caleuche, la cual fue televisada por TVN. Este fue el regreso triunfal de la comediante a la televisión abierta.

“El lunes, después de varios años, volví a la tele a hacer stand up. Me han dicho y me dirán de todo. Opinarán e interpretarán mis palabras de todas las maneras posibles”, escribió en su cuenta personal de Instagram.

“Gracias al público que apañó”

“Yo solo puedo agradecer esta oportunidad. La invitación de Chileactores a hacer mi trabajo. Gracias por la confianza y el cariño. Es mutuo. Lo pasé increíble”, continuó

“Gracias al público que apañó con su sintonía. Poder comunicarme, expresar ideas, reírme fuerte, mostrar mi comedia y algo más … fue un honor. Gracias a mi equipo del amor. A todes quienes estuvieron pendientes mandando amor y a quienes me han enviado mensajes, que guardaré en mí”, concluyó.