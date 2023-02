“Me parece un chiste, una burla y me da rabia”: pasajera del transporte público realizó fuerte descargo tras falla en la Línea 4

Durante esta mañana se vio colapsada una parte importante del transporte público luego de la suspensión de distintas estaciones en la Linea 4 del Metro de Santiago, dejando a miles de usuarios de la red sin servicio.

Tras esto, los pasajeros tuvieron que recurrir a los buses de apoyo que otorgó la empresa de transporte subterráneo.

Sin embargo, se provocaron largas filas y una interminable espera para poder tomar una micro que los dejara en su destino, por lo que más de un pasajero se encontraba furioso por este hecho.

Así fue el caso de Marcela, quien decidió desahogar toda su molestia en una entrevista en CHV Noticias, en donde aseguró que la máquina estaba llena y las personas ya iban “colgando”.

“La situación es súper grave porque Metro no pierde nunca. Nosotros le pagamos a diario, no es poco, son 800 pesos que tenemos que pagar todos los días y en enero y febrero se baja igual de apretado”, denunció la vecina del sector sur de la capital.

En la misma línea, lanzó una crítica en tono irónico: “Estas cosas no las pueden prever antes, tampoco pueden prever el tema de los suicidios, no pueden poner barandas”.

“Metro gana, gana y gana siempre, y uno siempre pierde. Me molesta enormemente irme en estas condiciones”, enfatizó.

La mujer contó que llevaba cerca de 20 minutos esperando los buses de apoyo, pero era imposible irse en un vehículo.

“Me parece un chiste, una burla y me da rabia que no haya un poco de consecuencias. Yo no sé si la línea editorial les va a cortar esto...”, preguntó al periodista, a lo que Karina Álvarez desde el estudio le confirmó que el despacho estaba en vivo

“¿Estamos en vivo? Yo tengo que llegar a las 8 de la mañana, pero ya no tengo ninguna posibilidad. ¿Quién paga el costo? Metro es privado y los privados siempre ganan”, sentenció la mujer.